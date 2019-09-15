مصرع عامل في مصنع بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه في حادث عمل داخل مصنع بمدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الأحد. ووفقا لمصدر طبي فإن العامل (35 عاما) لقي مصرعه في حادث عمل بساحة أحد المصانع في شارع "ههيتدروت". وأضاف أن "الحديث يدور عن مصرع مشغّل رافعة سقطت عليه ماكنة ثقيلة. وأقر الطاقم الطبي وفاته إثر إصابته الحرجة التي عانى منها". وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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