يوفنتوس يفقد أحد نجومه أمام أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيفقد خدمات نجمه البرازيلي دوغلاس كوستا، في موقعة أتلتيكو هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن اللاعب يعاني إصابة عضلية، مما يعني أنه سيغيب عن الملاعب لأكثر من أسبوع.

وكان كوستا تعرض للإصابة، أمس السبت، خلال مباراة فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأصيب كوستا، في الدقيقة السابعة بعد انطلاق المباراة، ليغادر الملعب ويحل بدلا منه فيدريكو برنارديسكي.