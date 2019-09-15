القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقت جماهير فريق برشلونة الإسباني خبرا سارا، قبل 48 ساعة على مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ ميسي شارك في المران الجماعي لبرشلونة، صباح اليوم، والذي أقيم عقب التغلب على فالنسيا (5-2)، أمس السبت، في الجولة الرابعة من الليغا.
وأوضحت أنَّ "موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند، لا يزال غامضًا، فبرغم عدم حصوله على التصريح الطبي، لكنه قد يلحق بالبعثة في ألمانيا، غدًا الإثنين".
وأشارت إلى أنَّ عثمان ديمبلي العائد أيضًا من الإصابة شارك في جزء من التدريبات، لكن لن يلحق بمباراة دورتموند.
وسيتم إعلان قائمة برشلونة الخاصة باللقاء عقب انتهاء مران الغد، وتتوجه البعثة إلى المطار في الساعة الرابعة من عصر الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير برشلونة تتلقى نبأ سارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.