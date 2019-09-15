جماهير برشلونة تتلقى نبأ سارا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقت جماهير فريق برشلونة الإسباني خبرا سارا، قبل 48 ساعة على مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ ميسي شارك في المران الجماعي لبرشلونة، صباح اليوم، والذي أقيم عقب التغلب على فالنسيا (5-2)، أمس السبت، في الجولة الرابعة من الليغا.

وأوضحت أنَّ "موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند، لا يزال غامضًا، فبرغم عدم حصوله على التصريح الطبي، لكنه قد يلحق بالبعثة في ألمانيا، غدًا الإثنين".

وأشارت إلى أنَّ عثمان ديمبلي العائد أيضًا من الإصابة شارك في جزء من التدريبات، لكن لن يلحق بمباراة دورتموند.

وسيتم إعلان قائمة برشلونة الخاصة باللقاء عقب انتهاء مران الغد، وتتوجه البعثة إلى المطار في الساعة الرابعة من عصر الإثنين.