شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: هجوم بقيق مصدره العراق والحوثيون تبنوا بالتنسيق مع الحشد الشعبي والان مع التفاصيل

رجّح خبراء أن تكون الطائرات المسيرة التي هاجمت منشآت نفطية في محافظة بقيق في المملكة العربية السعودية يوم أمس، قد انطلقت من العراق.

وأضاف الخبراء، لـ"اليمن العربي" أن الطائرات التي تطلقها مليشيا الحوثي تصل إلى مناطق المملكة القريبة من اليمن، كنجران وجازات وغيرها.

وأوضح الخبراء، أن الطائرات الحوثية صغيرة الحجم، وتحتاج إلى كمية كبيرة من القود لقطع مسافة تزيد عن 1500 كيلو متر حتى تصل إلى بقيق.

وبحسب الخبراء، فإن انطلاق الطائرات المسيرة التي هاجمت معملين لشركة أرامكو السعودية من العراق هو الأرجح، على اعتبار أن تنفيذ الهجوم بطائرة مسيرة كبيرة يستحيل هنا، لسهولة رصدها من قبل الرادارات.

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وينسجم ما أشار إليه الخبراء مع التهديدات التي يطلقها قادة الحشد الشعبي العرقي ضد المملكة من حين لآخر.

ففي العام 2017، هدد القيادي في الحشد، أبو مهدي المهندس، بالوصول إلى مدينتي الرياض وجدة، بحسب مقطع فيديو متداول.

وفي العام 2018، هدد القيادي المعروف في الحشد، أبو عزرائيل، بغزو المملكة العربية السعودية من اليمن.

وفي العام ذاته، هدد يوسف الناصر، القيادي في مليشيا النجباء العراقية، بدخول الرياض وجدة ونجد خلال ساعات.

وتوالت التهديدات للمملكة من قبل الحشد الشعبي المدعوم والممول من إيران ومن قطر، حيث حصل من الأخيرة على نحو مليار دولار في وقت سابق باسم تحت غطاء "الفدية المالية".