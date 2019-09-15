شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأحد والان مع التفاصيل

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة عند 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وتراجع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة المصرية نحو 8 قروش -الجنيه 100 قرش- بدعم هدوء الطلب ووفرة المعروض من العملة الخضراء.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، قبل أيام، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس/آب.

وقالت توماس كوك البريطانية إنها تستهدف زيادة عدد سائحيها الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 30 و35% هذا العام.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.37 جنيه للشراء مقابل 16.47 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني والبركة.

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وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري مصر، أكبر بنك قطاع خاص، 16.35 جنيه للشراء مقابل 16.45 جنيه للبيع.

وفي بنوك المصرف المتحد وعودة وكريدي أجريكول مصر والعربي الأفريقي وبلوم بلغ السعر للشراء 16.44 جنيه مقابل 16.54 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.09 جنيه مقابل 18.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.18 جنيه مقابل 20.29 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.35 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.84 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.21 جنيه.

وواصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.