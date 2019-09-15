شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على إنجاز الأعمال المدنية لمحطة كهرباء الشحر الجديدة والان مع التفاصيل

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا الترتيبات لإستكمال إنجاز الأعمال المدنية لمحطة كهرباء الشحر الجديدة 40 ميقاواط .

حيث تدارس المحافظ مع قيادة وخبراء شركتي الأهرام برئاسة مديرها العام مسعود حسن جيد ، وشركة السد العالي المنفذة للمشروع برئاسة رئيس قطاع العمليات الخارجية المهندس سعيد ابراهيم هاشم ، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ومدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت المهندس عبدالله حمران، الترتيبات اللوجستية والفنية لاستكمال العمل في المباني والأعمال المدنية ، تمهيداً للبدء في الأعمال الخاصة بنقل واستيراد المعدات والمولدات .

ووجه المحافظ بتسهيل العوائق أمام سير العمل في هذا المشروع الحيوي المهم ، مشدّداً على ضرورة انجازه قبل صيف العام القادم للتخفيف عن المواطنين