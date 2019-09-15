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وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بشمال سيناء.

وذكرت الداخلية المصرية، الأحد، في بيان، أنها تعاملت مع مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بعدما توافرت معلومات حول قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه أماكن تمركز القوات المسلحة والشرطة.

وأوضحت الشرطة المصرية أن تلك العناصر الإرهابية تم رصدها داخل سيارة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

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وأضافت أنه تم العثور بحوزتهم على عدد مم الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد مم الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

ونشرت الداخلية صورا للقتلى عقب انتهاء العملية الأمنية التي أسفرت أيضا عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن.

واختتم البيان بالقول إن المعلومات تشير إلى تلقي العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة خارج البلاد لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية في إطار مخططاتهم الهدامة تزامنا مع محاولات التأثير على الخالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة.

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