شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة العسكرية الثانية باليمن: حضرموت تمضي بثبات نحو البناء والتقدم كنموذجاً للأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

قالت المنطقة العسكرية الثانية، إن حضرموت تمضي بثبات نحو البناء والتقدم كنموذجاً للأمن والاستقرار والتطور.

يذكر أن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قام اليوم بزيارة لمبنى كلية الشرطة بمنطقة الريان بالمكلا، دشن خلالها المرحلة الثانية لاستكمال بناء وتشييد مجمعات ومباني الكلية .

وخلال الزيارة ، طاف المحافظ بمباني الكلية والتقى إدارتها وضباطها، مؤكداً على ضرورة مضاعفة العمل لتطوير الكلية لتصل الى مصاف الكليات المتقدّمة.

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وتجوّل المحافظ بقاعات الدراسة ، مطلعاً على سير الدراسة في الكلية، حاثاً الطلاب على الاهتمام والاجتهاد والانضباط ليسهموا في خدمة مجتمعاتهم ومحافظاتهم والوطن بكفاءة واقتدار، كما وجه هيئة التدريس والمدرّبين الى القيام بمهامهم بمهنية واحترافية.

ونفّذت سرايا طلاب الكلية عرضاً عسكرياً بساحة ميدان العرض أمام الأخ المحافظ، مردّدين شعارات الإخلاص للوطن ورافعو رؤوسهم شامخة نحو العُلا، وعلى مقربة منهم شعارات تتزين بها جدران الكلية وتتجسد واقعاً في حركة انضباطهم النظامية في الميدان وفي مقاعد الدرس مفادها : "القانون سلاح رجل الشرطة" و"حب الوطن من الإيمان" و"عينان لا تمسهما النار، عيناً بكت من خشية الله، وعيناً باتت تحرس في سبيل الله" .

وكان مشروع كلية الشرطة حلماً يراود أبناء حضرموت والمحافظات الشرقية، وبات اليوم حقيقة على أرض حضرموت.

وتضم كلية الشرطة بحضرموت في دفعتها الأولى 142 طالباً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، بدأت الدراسة في الكلية في الـ 15 من شهر ابريل 2019م.