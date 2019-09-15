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2019-09-15 | 14:28
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انتهى منذ قليل اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل بحث الشروط التي وضعها النجم الدولي السابق، عدنان درجال، من اجل التنازل عن قضية تزوير اوراق ترشيحه لدى المحاكم العراقية.
وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد الكرة بحث في اجتماعه اليوم الشروط التي وضعها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال من اجل سحب الدعوى التي قدمها ضد الاتحاد بشان تزوير اوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد".
واوضح أن "اعضاء اتحاد الكرة وبالاجماع قرروا عدم الموافقة على طلب درجال بتقديم الاستقالة واجراء انتخابات جديدة"، مبيناً ان "هذا الامر متروك الى الهيئة العامة لاتحاد الكرة".
ومن المقرر ان يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع درجال مساء اليوم من اجل ابلاغه بقرار الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالاجماع.. اعضاء اتحاد الكرة يرفضون الاستقالة واجراء انتخابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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