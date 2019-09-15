بالاجماع.. اعضاء اتحاد الكرة يرفضون الاستقالة واجراء انتخابات جديدة

وعقد الاتحاد اجتماعه في مقره ظهر اليوم وحضره كل من علي جبار وكامل زغير وفالح موسى وغالب الزاملي ويحيى كريم واحسان الازيرجاوي ومالح مهدي.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد الكرة بحث في اجتماعه اليوم الشروط التي وضعها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال من اجل سحب الدعوى التي قدمها ضد الاتحاد بشان تزوير اوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد".



واوضح أن "اعضاء اتحاد الكرة وبالاجماع قرروا عدم الموافقة على طلب درجال بتقديم الاستقالة واجراء انتخابات جديدة"، مبيناً ان "هذا الامر متروك الى الهيئة العامة لاتحاد الكرة".

ومن المقرر ان يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع درجال مساء اليوم من اجل ابلاغه بقرار الاتحاد.

