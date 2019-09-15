ظريف يرد على اتهامات بومبيو بشأن 'هجوم أرامكو'

وذكر ظريف، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، ردا على التصريحات التي ألقى فيها نظيره الأمريكي مايك بومبيو على الجمهورية الإسلامية اللوم في الهجوم الذي استهدف معملين كبيرين لشركة "أرامكو" السعودية: "بعد الفشل في ممارسة أقصى درجات الضغط انتقل الوزير بومبيو إلى ممارسة أقصى درجات الخداع".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الولايات المتحدة و"زبائنها" (في إشارة واضحة إلى السعودية والإمارات، أكبر عنصرين في التحالف العربي الذي يحارب جماعة الحوثيين اليمنيين) باتوا عالقين في اليمن بسبب "الوهم بأن تفوق السلاح سيؤدي إلى انتصار عسكري"، وتابع: "إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة".

وتابع ظريف أن قبول 15 مقترحا قدمتها طهران في أبريل لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات السلام قد يكون سبيلا لوضع حد للنزاع اليمني.



وكانت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي قد رفضت اتهامات بومبيو بشأن هجوم أمس، واصفة إياها بأنها افتراء يهدف إلى تشويه سمعة الجمهورية الإسلامية.