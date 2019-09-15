بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من قصر الزهور في بغداد

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365،إن الجهد الهندس باشر اليوم، برفع الكتل الكونكريتية من قصر الزهور في بغداد، مبينا أن عملية رفع الكتل بدأت من ساحة النسور حتى نهاية شارع الكندي.

واوضح أن عدد الكتل التي رفعت بلغت من 800 الى الف كتلة كونكريتية، مشيرا الى أن الجهد الهندسي بدأت بمرحلتين الاولى كانت بشارع وزارة الداخلية، والآن المرحلة الثانية في ساحة النسور ببغداد.

وكان السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اكد في وقت سابق، عزمه ازالة جميع الكتل الكونكريتية من شوارع وازقة العاصمة بغداد، مشددا على اعادة الحرية للمواطن البغدادي.