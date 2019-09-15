بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من قصر الزهور في بغداد

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اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من قصر الزهور في بغداد.
وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365،إن الجهد الهندس باشر اليوم، برفع الكتل الكونكريتية من قصر الزهور في بغداد، مبينا أن عملية رفع الكتل بدأت من ساحة النسور حتى نهاية شارع الكندي.
وكان السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اكد في وقت سابق، عزمه ازالة جميع الكتل الكونكريتية من شوارع وازقة العاصمة بغداد، مشددا على اعادة الحرية للمواطن البغدادي.
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