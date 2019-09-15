التربية توجه بالتعاون مع الداخلية لإعادة الاطفال المتسربين لمقاعد الدراسة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي التابعة للوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالتسيق مع وزارة الداخلية / الشرطة المجتمعية وشرطة الاحداث بضرورة متابعة الاطففال المتسربين واعادتهم الى مقاعد الدراسة .واوضحت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ان هذا التوجيه يأتي ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019-2020 ، مبينا أن المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اصدرت جملة من التوجيهات منها تخصيص اليوم الاول في العام الدراسي الجديد للاحتفال من خلال القاء الكلمات من قبل مدير المدرسة والمرشد التربوي وابراز دور المرشد التربوي في المدرسة وتوضيح مهامه وقيامه باصطحاب التلاميذ الجدد بجولات داخل المدرسة لتعريفهم ببناية المدرسة وصفوفها ومفاصلها، والتنسيق مع المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بمشاركة ممثلين عنهم في الاحتفال لتوعية الطلبة بالجوانب الصحية والبيئية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم الجسمانية.كما شددت على تحديث البطاقة المدرسية وطبعها ليتم توزيعها على المدارس ، وتوجيه المديريات العامة للتربية بتحديد الطاقة الاستيعابية لرياض الاطفال وعدد الحصص ، واقامة ورش عمل لمسؤولي شعب الادارات المدرسية في المديريات العامة للتربية وتحديد حاجة المديريات العامة من الخطط التدريبية للادارات المدرسية ، مشيرة الى الاستمرار في اقامة الدورات التأهيلية في الادارات المدرسية ، واقامة دورات تطويرية وبناء قدرات معلمي التربية الخاصة وتفعيل برنامج الدمج التربوي الشامل ، واقامة دورات حول التعليم الالكتروني للمديريات العامة للتربية كافة وفتح صفوف للتربية الخاصة.

واكدت الوزارة على الادارات المدرسية بعدم جواز قبول التلاميذ بصيغة مستمع ، وترشيح 313 ادارة مدرسية مع 65 معاون مدرسة لمحافظة بغداد وترشيح 360 ادارة مدرسية مع 32 معاون مدرسة في باقي المحافظات للمدارس الاهلية .

كما اشارت الى منح شهادة تأسيس لـ 515 مدرسة اهلية و23 معهد اهلي ، و33 روضة اهلية ، موعزة الى المديريات العامة للتربية بسد الشواغر في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد قبل بدء العام الدراسي الجديد ، والايعاز الى المديريات العامة للتربية لحصر اعداد مدرسي المواد العلمية التي تدرس باللغة الانكليزية ( الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء ، الرياضيات ) في مدارس المتميزين وثانويات كليات بغداد من اجل اشراكهم بالدورات التدريبية .

كما اشارت الى الايعاز للمديريات العامة للتربية بتنسيب المدرسين من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه الى احدى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي الجديد 2019-2020 من اجل الارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي لتلك المدارس .