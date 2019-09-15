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تعرف على حكام مباريات الجولة الاولى من دوري أبطال أوروبا

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وتبدأ المنافسة بين الأندية، يوم الثلاثاء المقبل، بثمان مواجهات في موعدين الأول في السابعة و55 دقيقة والثاني في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وتعد أبرز مباراتين في اليوم الأول بين وبوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية، وليفربول ونابولي على ملعب "سان باولو" بإيطاليا.


وفيما يلي أطقم الحكام للمباريات الثمانية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لليويفا:

برشلونة وبوروسيا دورتموند: طاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم أوفيديو هاتيجان، يعاونه أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورج، مع الحكم الرابع سيباستيان كولتسيكو وقيادة الـVAR من الحكم البولندي سيمون ماركينياك.

ونابولي: طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم فيليكس بريش، يعاونه مارك بورش وستيفان لوب، مع الحكم الرابع مارتين بيترسين وقيادة الـVAR من الحكم الألماني باستيان دانكيرت.


أياكس وليل: بقيادة الحكم الصربي سرديان يوفانوفيتش.

وفالنسيا: بقيادة الحكم التركي خونيت شاكير.

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بنفيكا ولايبزيج: بقيادة الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولوس.

سالزبورج وجينك: بقيادة الحكم الألماني فيليكس زفاير.

ليون وزينيت سان بطرسبرج: بقيادة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

إنتر ميلان وسلافيا براج: بقيادة الحكم الفرنسي رودي بوكيه.

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