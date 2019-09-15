فرنسا تدين هجوم أرامكو وتؤكد تضامنها مع السعودية

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العين الإخبارية - وكالاتالأحد 2019/9/15 04:32 م بتوقيت أبوظبي
منشأة تابعة لشركة أرامكو
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، الهجوم الإرهابي على منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس تدين بشدة هجمات أمس على منشأتي النفط في بقيق وخريص.
كما عبر البيان عن "التضامن الكامل" مع السعودية.
وأضاف "هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع... يجب أن تتوقف".
إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية
وكانت الداخلية السعودية، أعلنت أمس السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار،.
وقوبل هذا الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.
وحمَلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.
وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".
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