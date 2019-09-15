صحيفة ألمانية تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات أردوغان

انتقدت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الأحد، صمت الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضين في تركيا، وتلكؤ بروكسل عن تقديم الدعم للمعارضة.



وقالت الصحيفة: "(رجب طيب) أردوغان يواصل خطه السياسي المتشدد ضد معارضيه، ولا يزال نظامه يقمع أي صوت ينتقده".

مضيفة "بدلا من دعم المعارضة وقوى الإصلاح في تركيا، يلتزم الاتحاد الأوروبي الصمت".

ورأت الصحيفة الألمانية أن "أردوغان نجح بمساعدة جهازين قضائي وشرطي موالين له، في وضع نهاية لأي حراك، وقمع حرية التعبير، وتهديد الخصوم باتهامات دعم الإرهاب".

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وتابعت: "في الوقت الحالي، يعتقل نظام أردوغان الآلاف من المعارضين، حتى الألمان لم ينجوا من حملة القمع، وتعرضوا للاعتقال والمحاكمة بشكل متزايد".





وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة في تركيا تكسب أرضا جديدة، خاصة بعد انتصارها بالانتخابات البلدية في مدن كبرى بينها إسطنبول وأنقرة، في وقت يتعرض فيه النظام الحاكم لتشققات مع استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

واستطردت: "هذه لحظة حاسمة لأوروبا لا بد فيها أن تدعم قوى الإصلاح في تركيا"، مستدركة "لكن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال الانتهاكات والتطورات السياسية في تركيا، ويتلكأ في التعاطي مع هذا الوضع".

ويستهدف نظام أردوغان الألمان على نطاق واسع، فوفق تقديرات إعلامية، يقبع 62 مواطنا ألمانيا في السجون التركية، يضاف إليهم 38 محتجزا بوسيلة أخرى،.