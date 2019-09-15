إسرائيل تقرر إقامة مستوطنة جديدة في غور الأردن

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إقامة مستوطنة جديدة في غور الأردن، قبل يومين فقط من الانتخابات العامة، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "إنهاءً لمسار السلام".

جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية التي عقدتها حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو في منطقة غور الأردن، في وقت ما تزال الإدانات تعصف به، بسبب تصريحاته حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر: "قررنا اليوم إقامة تجمع في غور الأردن".

وأضاف "أعطوني التفويض لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وجميع تجمعاتنا (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

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وبالتزامن مع ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية سوف تعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من الالتزامات قد انتهت.



وزادت"لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات".

وأضافت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه :"يتحمل نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام".

وأكدت أن القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة إلى الدول ، والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال.

ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي لخطوة نتنياهو حول اعتزامه ضم غور الأردن للأراضي المحتلة، واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية.