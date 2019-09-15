مصادر لـ"العين الإخبارية": 12 ديسمبر موعد انتخابات الرئاسة بالجزائر

كشفت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن موعد انتخاب خليفة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأشارت إلى أن استدعاء الرئاسة للهيئة الناخبة سيكون يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك إجماعاً بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية على هذا التاريخ، خاصة بعد الاجتماع الأمني والعسكري رفيع المستوى الذي عقد صباح الأحد والذي ناقش بحسب المصادر التاريخ المقترح من الرئاسة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، الأحد، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سيوجه مساء الأحد خطاباً "مهماً" إلى الأمة، دون أن تكشف أن تفاصيله.

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إلا أن مصادر "العين الإخبارية" أكدت أن بن صالح سيستدعي الهيئة الناخبة لموعد جديد لانتخابات الرئاسة.

ويأتي ذلك بعد أن حدد قائد الجيش الجزائري تاريخ 15 سبتمبر/أيلول سقفاً زمنياً للطبقة السياسية لتحديد موعد الانتخابات، إذ سارع الفاعلون في المشهد السياسي إلى إكمال مشاورات لجنة الحوار والوساطة وتنصيب السلطة المستقلة للانتخابات بعد مصادقة غرفتي البرلمان الخميس والجمعة الماضيين على مشروع القانون الخاص بها.

وكانت مصادر جزائرية سياسية قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي لـ"العين الإخبارية" عن اعتزام رئيس الوزراء نور الدين بدوي تقديم استقالته وحكومته مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة لتاريخ جديد لانتخابات الرئاسة.



ومن المتوقع أن تقدم حكومة نور الدين بدوي استقالتها في غضون الساعات القادمة، والذي اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة "الضمان من السلطات الجزائرية لنزاهة الانتخابات القادمة وتلبية لأحد أبرز مطالب الحراك الشعبي".

ورججت المصادر أن يخلف بدوي في رئاسة الحكومة الجزائرية وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي أو رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون.