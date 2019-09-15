بعثة الاتحاد الأوروبي: لا خروقات في الساعات الأولى للانتخابات التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ماسيمو كاسيتالدو مبعوث الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، الأحد، إن البعثة لم تسجل أي تجاوزات أو خروقات في الساعات الثلاثة الأولى لانطلاق عملية الاقتراع.

وأكد كاسيتالدو، الذي يترأس بعثة من 200 مراقب موزعين على أكثر من 4 آلاف مكتب اقتراع، في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن البعثة ستقوم بتدوين أي اختراق أو تعدي على القانون.

ولفت إلى أن البعثة ستقوم بإعداد تقرير ختامي مع نهاية العملية الانتخابية، مبينا أنها ستتابع العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتائج.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، أمام الناخبين لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 26 مرشحا، خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسي بالبلاد.



