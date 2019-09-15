وزيرة بريطانية: جونسون ملتزم تماما بالتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ملتزم التزاما كاملا بالتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج البلاد من عضوية التكتل. وأضافت "رئيس الوزراء ملتزم التزاما كاملا بالتوصل إلى اتفاق".

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