تركيا: اكتمال تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400

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أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 قالت وزارة الدفاع التركية إن تسليم البطارية الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 اكتمل اليوم الأحد‭‭ ‬‬وسيبدأ تشغيل الأنظمة في أبريل نيسان 2020. وجرى تسليم الأجزاء الأولى من المنظومة لأنقرة في يوليو تموز رغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة. وتقول واشنطن إن المنظومة لا تناسب دفاعات حلف شمال الأطلسي.

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