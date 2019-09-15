نتانياهو يترأس اجتماعاً لحكومته في غور الأردن تمهيداً لضمه

الأحد 15 سبتمبر 2019

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستعقد اجتماعاً خاصاً اليوم الأحد، في غور الأردن بالضفة الغربية، وسيقترح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو" العشوائية فيه. ووفقاً لموقع "آي24 نيوز" الإخباري، ترفض الجهات القانونية هذه المبادرة، وقال المستشار الأمني المدعي العام إيتاي أوفير: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، مضيفاً أنه "لا مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي لتقنين نص تأسس في 1999". ويأتي ذلك بعد إعلان نتانياهو أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الأردن، والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، إذا فاز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، "على الفور".

