العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

الأحد 15 سبتمبر 2019
نفى العراق اليوم الأحد استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بطائرات دون طيار. وأكد العراق في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره، وأشقائه وأصدقائه، مشدداً على أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، مضيفاً أن لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة تشكلت لمتابعة المعلومات والمستجدات. وكان الحوثيون أعلنوا أمس السبت مسؤوليتهم عن استهداف معملين لشركة "أرامكو" السعودية النفطية العملاقة، ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن الهجوم كان بطائرات دون طيار، أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقاً للمعلومات الأولية. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم طهران بالوقوف وراء الهجوم، الذي وصفه بأنه "غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة في العالم"، وشدد على أنه لا دليلاً على أنها انطلقت من اليمن.
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