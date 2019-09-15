وزيرة بريطانية: جونسون ملتزم تماماً بالتوصل لاتفاق على بريكست

الأحد 15 سبتمبر 2019 قالت وزيرة الدولة للداخلية البريطانية بريتي باتيل لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون ملتزم التزاماً كاملاً بالتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج البلاد من عضوية التكتل". وأضافت أن "رئيس الوزراء ملتزم التزاماً كاملاً بالتوصل إلى اتفاق".





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