الأردن: إضراب معلمي المدارس الحكومية يدخل أسبوعه الثاني

الأحد 15 سبتمبر 2019

دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالأردن اليوم الأحد، أسبوعه الثاني في ظل غياب اتفاق ينهي الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين التي تطالب بعلاوة بـ 50% على الراتب الأساسي للمعلمين، لتحسين أوضاعهم المعيشية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه رغم تأكيد الطرفين الالتزام بالحوار، إلا أن اللقاءات والوساطات النيابية في الأسبوع الماضي بين الجانبين، لم تنجح في تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه رسالة أمس السبت إلى المعلمين، دعاهم فيها لإنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم، مؤكداً أن الحكومة تدرس ملاحظات النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، ضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام، وردت النقابة بالتزامها بمطلب الـ 50% ورفض التنازل عنه، وأن الإضراب قائم اليوم. وكانت وزارة التربية والتعليم رفضت الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن كلفة العلاوة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار على خزينة الدولة. ويدرس أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وشهدت بعض المناطق في المملكة مبادرات لإعطاء الدروس لطلبة التوجيهي خارج مدارس وزارة التربية والتعليم، فيما أكدت نقابة المعلمين أن نسب الالتزام بالإضراب في جميع المدارس وصلت إلى 100%، وخلت جميع المدارس الحكومية بالمملكة اليوم من الطلبة باستثناء المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية.

