إيران تهدد واشنطن رداً على تحميلها مسؤولية هجوم بقيق بالسعودية

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

هدد قائد في مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الأحد، القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية .



جاء ذلك على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مسؤولية إيران الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية في مدينة بقيق السعودية .

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن أمير علي حاجي زاده، قائد ما تسمى القوة "الجوفضائية" في مليشيات الحرس الثوري: "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".

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وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

وفي اليوم ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

واستبعد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، أن تكون جماعة "أنصار الله" هي من نفذت الهجوم على معملين لشركة "آرامكو" شرق السعودية.

وذكر النهاري، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه "من غير المعقول أن تقطع هذه الطائرات مسافة حوالي 1300 كيلومترا دون أن تتعرض لها القوات السعودية، وعليه فإن هذه الطائرات أتت من نقطة قريبة ولعلها العراق".

وفي الوقت نفسه، ذكر المحلل السياسي السعودي أن إيران تقف خلف هذا الهجوم.