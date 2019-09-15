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شكرا لقرائتكم بالصور.. مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء قبيل شن هجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل "مجموعة إرهابية" بمنطقة جلبانة بشمال سيناء خلال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات "الإرهابية"، بحسب ما أفادت به قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية.
وأظهرت مجموعة من الصور العناصر الإرهابية، والسيارة التي كانوا يستقلونها ومجموعة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.
وأفاد البيان بأن العناصر الإرهابية كانت تخطط "لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة"، مشير إلى أنه عقب مداهمتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات "فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم جميعاً".
كما أشار البيان إلى أنه قد تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة.
وأضاف البيان إلى أن المعلومات أشارت إلى أن "العناصر الإرهابية تتلقى تكليفات من قياداتهم الهاربة في الخارج لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية في إطار مخططاتهم الهدامة تزامناً مع محاولات التأثير على الحالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة".
وأفاد البيان بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
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