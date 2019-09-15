بحضور 150 مفتيًا وعالمًا.. «مختار جمعة»: الوقوف خلف الحاكم وتأييده مطلب شرعي.. ووزير الأوقاف السعودي: «السيسي» رئيس مجاهد

الموجز

عقدت وزارة الأوقاف اليوم، مؤتمرًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول" الذى تقيمه الوزارة فى الانعقاد الثلاثين بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم.

الوقوف خلف الجاكم

أكدت وزارة الأوقاف، أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الوطن إلا به، مشيرًا إلى أن مسألة بناء الدول ليست كما تدعي الجماعات التي لا خبرة لها في إدارة الدولة قضية هواية.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف فى كلمته بافتتاح مؤتمر بناء الدول نيابة عن رئيس الوزراء، أن تأييد ودعم الحاكم العادل مطلب شرعى لبقاء الدول، مضيفا أن قوة الدولة قوة لأبنائها وقوة للدين.

قوة الدولة مطلب شرعي

وأضاف الوزير، أن قوة الدولة مطلب شرعى، وجب فيه التضحية بالنفس والمال من أجل الأوطان، والخذلان عنها يسقط الدول، مؤكدا أن بناء الدول عملية شاقة تحتاج إلى خبرة وعمل كثير على غير ما يفهمه جماعات لا خبرة لها.

وقال الوزير، إن مصالح الأوطان من مقاصد الأديان، مضيفا أن البناء الخلقى يدعم بقاء الدول، مطالبا بالتفريق بين فقه بناء الدول ونفعية الجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم.

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف و مفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف ال الشيخ ووزير اوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.

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فك شفرات وطلاسم العالم

وشددت الوزارة، على ضرورة قراءة العالم وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء الخبرات المتراكمة، مؤكدًا، أن الأمم لا تبني إلا بالعلم والعمل الجاد والجهد والعرق.

وتابعت: "الأمم لا تنتج مقوماتها الأساسية وتكون عالة لا تملك كلمتها أو استقلال قرارها".

وزير الشئون الإسلامية السعودي

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إن الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان يعمل بمنهج حديث لبناء الدول.

السيسي مجاهد

ووصف الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس المجاهد، الذي دافع عن مصر الغالية والتي أراد الإرهابيون وأعداء الوطن بها الشر، فحافظ علي الدين والتراث.

ويعقد المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة فقه بناء الدول وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة.

150 وزيرًا ومفتيًا

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، 500 شخصية منهم أكثر من 150وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا، إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاه وواعظات من مصر و57 دولة من مختلف دول العالم، منها 20 دولة أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.