الشاهد يدعو التونسيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات

دعا رئيس ​الحكومة التونسية​ والمرشح للانتخابات الرئاسية ​يوسف الشاهد​، التونسيين إلى "المشاركة في الانتخابات حتى لا يتركوا لغيرهم تحديد مصيرهم بدلا عنهم"، مشيراً إلى "إننا فخورون بهذا الحدث الكبير الذي يتابعه كل ​العالم​"، مؤكداً أن "الملاحظين من كل دول العالم رأوا شفافية وسلاسة العملية الانتخابية"، معرباً عن أمله في أن تونس "هذه الليلة وغدا صباحا في أياد أمينة.

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