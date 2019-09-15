الدفاع التركية: اكتمال وصول البطارية الثانية لـ"إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "اكتمال وصول قطع ومعدّات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة ​أنقرة​".

وذكّرت في بيان، بأنّ "أنقرة أبرمت مع ​موسكو​ يوم 11 نيسان عام 2017، اتفاقًا لشراء منظومة "إس-400" الروسية، بهدف تعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وسدّ احتياجاتها في هذا المجال"، لافتةً إلى أنّ "وصول قطع ومعدّات البطارية الأولى للمنظومة المذكورة، بدأ في 12 تموز الماضي، واكتمل في الـ25 من الشهر نفسه".

وبيّنت أنّ "معدّات البطارية الثانية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد يوم 27 آب الماضي، واكتملت اليوم"، مشيرةً إلى أنّ "تدريب الكوادر على تركيب وتشغيل المنظومة، ما يزال مستمرًّا، وأنّ من المخطّط أن يتمّ تفعيل المنظومة في نيسان 2020".