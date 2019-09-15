الغنوشي: للتونسيين ان يفخروا بأنفسهم وأن يعتزوا بما حققته ثورتهم

لفت رئيس حركة النهضة في تونس ​راشد الغنوشي​ إلى انه "للتونسيين ان يفخروا اليوم بأنفسهم وأن يعتزوا بما حققت ثورتهم وأن يترحموا على شهدائها، الذين مكنونا من بلوغ هذا اليوم وان يحافظوا على هذه الحرية"، داعياً الناخبين لـ"أن يختاروا لتونس "الأقدر والاكفأ والانظف والاكثر أخلاقا".

وأشار إلى أن "هو يوم من ايام عز تونس وحريتها ولا مثيل لهذه المشاهد في آي بلد عربي آخر"، لافتاً إلى أن "عدد المسجلين في ​الانتخابات​ هذه المرة أكبر من سابقاتها ونأمل أن يخرجوا بكثافة ليمارسوا واجبهم الانتِخابي"، مضيفاً "تونس اليوم تخطو خطوات هامة الى الامام وهو يوم هام في تاريخها تتخرج فيه بشهادة الديمقراطية".