أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنّه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة في شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليّات العدائيّة ضدّ ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق ذاته".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن تردّدهم، ما أدّى إلى مقتل المجموعة الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وإصابة ضابطين وعنصر شرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية مصر أعلنت مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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