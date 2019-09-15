داخلية مصر أعلنت مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، أنّه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة في ​شمال سيناء​، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليّات العدائيّة ضدّ ارتكازات ​القوات المسلحة​ والشرطة بالنطاق ذاته".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن تردّدهم، ما أدّى إلى مقتل المجموعة الإرهابية في تبادل ل​إطلاق النار​ مع قوات الشرطة، وإصابة ضابطين وعنصر شرطة".