الخارجية الفرنسية دانت الهجمات على منشأتي "أرامكو" في السعودية

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إدانتها الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" في السعودية.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم أمس السبت، أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "أرامكو" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".
بعدها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن المتحدث الرسمي باسم "الحوثيين" إشارته إلى أنّ "المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا عمليّة هجوميّة واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية".
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