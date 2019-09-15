المالكي: تهديد نتانياهو بضم غور الأردن خطير وينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية

أشاد وزير الخارجية ال​فلسطين​ية ​رياض المالكي​، بـ"عزم ​السعودية​ للتصدّي لإجرات ​إسرائيل​ في انتهاك الحقوق الفلسطينيّة"، مؤكّدًا أنّ "فلسطين قويّة بمساندة ​الدول العربية​ والإسلامية".

وشدّد في كلمة له خلال اجتماع طارئ لـ"مجلس التعاون الإسلامي" بدعوة من السعودية، لبحث التهديدات الإسرائيلية في فلسطين، على أنّ "إسرائيل تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسطين، والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيّين مستمرّة ويوميّةوتتمّ بقبول أميركي". وركّز على أنّ "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ نيّته ضمّ غور ​الأردن​ تهديد خطير، وينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية"، محذّرًا من "تحوّل الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها".

ولفت المالكي إلى أنّ "علينا إيصال رسالة تعكس موقفنا الموحّد ضدّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".