ظريف: أميركا وزبائنها عالقون في اليمن وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى أنّه "بعد أن فشل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في ممارسة "الضغط الأقصى"، ها هو الآن يلجأ إلى "الخداع الأقصى".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وزبائها عالقون في اليمن بسبب الوهم بأن تفوّق السلاح سيؤدّي إلى نصر عسكري"، مؤكّدًا أنّ "إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة".
وكان بومبيو قد ألقى اللوم على إيران يوم السبت، في هجوم الطائرات المسيّرة الّذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية. وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) المسؤوليّة عن الهجوم.
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