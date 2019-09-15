شقير دان الاعتداء على منشأتين لأرامكو: متضامنون مع السعودية ضد هذه الأعمال الهمجية

أعرب وزير الإتصالات ​محمد شقير​، عن إدانته بشدّة "الاعتداء الغاشم الّذي استهدف منشأتي ​النفط​ التابعتين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​".

وأعلن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "تضامننا مع السعودية ووقوفنا إلى جانبها ضدّ كلّ هذه الأعمال الهمجيّة الّتي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا. حفظ الله السعودية قيادةً وشعبًا وأرضًا".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم أمس السبت، أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "أرامكو" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

بعدها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن المتحدث الرسمي باسم "الحوثيين" إشارته إلى أنّ "المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا عمليّة هجوميّة واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية".