فنيانوس: علينا القيام بمسار مخصص للدراجات الهوائية في لبنان

لفت وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، في كلمة له خلال اطلاق المرحلة الاولى من مشروع مسار ​الدراجات الهوائية​ من ضبيه الى ​طرابلس​، الى أنه "علينا القيام بمسار مخصص للدراجات الهوائية في ​لبنان​"، مشيرا الى أن "الدراسات وضعت وسنتابع التنفيذ في اقرب فرصة ممكنة، للتخفيف على قدر الامكان من حوادث سير الدراجات، فمنذ ايام خسرنا شابين على طريق جبيل".

واضاف: "هذا النهار هو نهار رياضي ولكي تعرف الدولة واجباتها تجاه المواطنين ولكن في الوقت عينه اتمنى على المواطنين ونحن على ابواب الشتاء ان يعرفوا واجباتهم تجاه الدولة بعدم رمي النفايات على الطرقات كي لا نقع في كارثة على الطرقات كما حصل في السنوات السابقة".

