البستاني: الحديث عن عقوبات قد تطاول مسيحيين هو مجرد ضغط نفسي وتهويل

ركّز عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، على أنّ "الحديث عن عقوبات قد تطاول مسيحيّين هو مجرّد ضغط نفسي وتهويل". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تكتل "لبنان القوي" لديه قضيّة وطنيّة ملتزم بها، وهي تقوم على بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعيّة، ولن يحيد عنها".

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