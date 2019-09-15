أفادت قناة الـ"LBC" عن إندلاع حريق كبير خلف ​مستشفى الشيخ راغب حرب​ في تول وامتد على مساحة واسعة من الحقول.واتت النيران على الاعشاب اليابسة ولامست حدود المستشفى والمنازل. وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على اخماد الحريق في وقت لم يعرف بعد سبب الحريق.

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