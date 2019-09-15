وصف مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ استهداف منشأتي شركة "أرامكو" في المملكة العربية ​السعودية​ بـ"الإجرام الموصوف الذي ينتهك كل القيم والأخلاق ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدا ان "الاعتداء على السعودية يمس كل ​الدول العربية​ والإسلامية وامنها واستقرارها من امن واستقرار المنطقة العربية"، وشدد على "التضامن والوقوف الى جانب ​المملكة العربية السعودية​ لردع ​الإرهاب​ في المنطقة العربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دريان: استهداف منشأتي "أرامكو" إجرام موصوف ينتهك كل القيم والأخلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.