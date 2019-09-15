الشيخ قبلان: لانزال أقسى العقوبات بالعميل الفاخوري

طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ بـ "انزال اقسى العقوبات بالعميل عامر الياس الفاخوري صاحب السجل الحافل بالعمالة والقتل والتعذيب ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني، من منطلق ان التعامل خيانة عطمى للوطن وشعبه وشهدائه واسراه وتعريضاً لامن ال​لبنان​يين"، معتبرا ان "على ​القضاء اللبناني​ التوسع في تحقيقاته لكشف المتورطين في ملف الفاخوري"، مثنياً على "جهود ومساعي ​الجيش​ ​القوى الامنية​ و​المقاومة​ لمنع اي اختراق امني صهيوني يهدد امن واستقرار لبنان".



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