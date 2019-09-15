الصايغ: التباعد مع قيادة القوات سببه الخلاف على التسوية التي نعتبرها رهانا خاطئا

أوضح نائب رئيس "​حزب الكتائب اللبنانية​" الوزير السابق ​سليم الصايغ​، أنّ "التباعد مع قيادة "​القوات اللبنانية​" سببه الخلاف على التسوية الّتي نعتبرها رهانًا خاطئًا، لأنّها وضعت سيادة لبنان أمام خيارين إمّا الاستسلام أو الانتحار".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الحقيقة صعبة وهي الحدّ الفاصل بين الأخوة والأهل، ومنها تزهّر المحبّة مستقبلًا واعدًا بالحقّ والرجاء".