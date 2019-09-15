وفد لبناني زار سويسرا للاطلاع على خبرات قانونية وعلمية لتطوير القوانين وعمل الطب الشرعي

قام وفد مؤلّف من رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب ​جورج عدوان​، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاصم عراجي​، القضاة: صبوح سليمان، جون القزي، زياد مكنا، رنا عاكوم، ورئيس ​الشرطة القضائية​، رئيس المختبرات العلمية، رئيس مختبر الأبحاث والحوادث، آمر ​سجن رومية​، الطبيب المسؤول عن الطب الشرعي، الطبيب المسؤول عن الصحة في السجون، والمسؤول عن مؤسسة "DCAF" لحوكمة الأمن والعدالة في ​لبنان​ ​ربيع قيس​، بزيارة إلى ​سويسرا​، تمّت خلالها زيارة مجلس النواب والاجتماع بالمدعي العام في كانتون ڤو.

وزار الوفد أيضًا قصر العدل، واجتمع بقضاة محاكم الجزاء في جنيف، حيث تبيّن أنّ من أصل 23 قاضٍ هناك 3 قضاة لبنانيين، من بينهم القاضي فيليب حداد من بلدة ​دير القمر​. كما حضر الوفد جلسة محاكمة جزائية، وقام بزيارة المختبرات المركزية العلمية، وأحد أكبر السجون في جنيف.

إلى ذلك، اجتمع الوفد برئيس مؤسسة "DCAF" لحوكمة الأمن والعدالة، كما أولم المندوب الدائم لبعثة لبنان لدى ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وسفيرة لبنان لدى سويسرا رولا نور الدين، على شرف الوفد.

وكانت الزيارة مناسبة للاطلاع على خبرات قانونيّة وعلميّة لتطوير القوانين وتطوير عمل الطب الشرعي وجمع الأدلة، لا سيما تلك المتعلّقة بالتحقّق من التعذيب ومكافحته.

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