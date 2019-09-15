عملة فيسبوك "مطلوبة" لتحقيق دولي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر قلق دولي تجاه عملة الفيسبوك "ليبرا"

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل الاثنين.

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وتابعت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع ليبرا وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.