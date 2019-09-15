جزر الباهاماس ولعنة الطبيعة.. بعد إعصار دوريان المدمّر جاء دور العاصفة "أومبرتو"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

بعد أقل من أسبوعين على مرور الإعصار دوريان الذي تسبب بوقوع أضرار جسيمة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"المروّعة"، ضربت عاصفة استوائية جديدة شمال الباهاماس يوم السبت.

لكن العاصفة "أومبرتو" لم تسبب أضرارا بحجم تلك التي دوريان.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن مركز العاصفة مر هذه المرة على بعد حوالى 135 كيلومترا عن شمال جزيرة أباكو المدمرة بعد مرور الإعصار دوريان الذي أسفر عن سقوط 52 قتيلا على الأقل في الأرخبيل منذ نحو أسبوعين.

وبدأت العاصفة "أومبرتو" برياح سرعتها 95 كيلومترا في الساعة تبتعد مساء يوم السبت عن جزيرة "غريت أباكو". ويُتوقع أن تشتد في الساعات المقبلة لكنها لن تضرب فلوريدا بل ستبقى في عرض البحر.

وفي نبأ سارّ لسكان أباكو وغراند باهاما الذين دمرت منازلهم عند مرور الإعصار دوريان مع رياح تبلغ سرعتها 295 كيلومترا في الساعة، قال المركز إنه "لا يتوقع ارتفاعا مفاجئا في مستوى المياه في شمال غرب الباهاماس"، إلا أنه توقع هطول ما بين 5 و10 سنتيمترات من الأمطار في معظم المناطق، محذّرا من إمكانية حصول فيضانات في المناطق المنخفضة.

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وقال شافون بونيمي خبير الأرصاد الجوية في غراند باهاما في حديث لصحيفة "ناساو غارديان"، "أعرف أنه أمر لا يرغب الناس في أباكو وغراند باهاما سماعه، لكن العاصفة ستجلب أمطارا غزيرة على جزر الباهاماس". وأضاف "لذلك علينا الاستعداد" لمواجهة ذلك.

من جهة أخرى، كتب غوتيريش الذي يقوم بزيارة للأرخبيل، في تغريدة على تويتر أنه تأثر بمشهد الأضرار التي شاهدها في جزيرة أباكو. وقال إن "حجم الدمار مروع".

وأضاف أن "الإعصار دوريان ليس من الدرجة الخامسة بل من درجة الجحيم"، مؤكدا أنه "حان الوقت لنستيقظ ونتخذ إجراءات عاجلة من أجل المناخ".

وكان غوتيرتش قد أعلن في خطاب مساء الجمعة، أن الظواهر المناخية القصوى هي نتيجة ارتفاع حرارة الأرض. وأضاف أن الدول الأكثر تضررا هي التي تسجل فيها أقل كمية من انبعاثات الغازات، مشيرا إلى أن "الباهاماس مثال جيد جدا على ذلك".

ميدانيا، أكد المتحدث باسم وكالة الأوضاع الطارئة في الباهاماس كارل سميث، أن "الأحوال الجوية السيئة ستبطىء العمليات اللوجستية" بينما جزيرة أباكو "بحاجة ماسة إلى الوقود والمياه".

وما زال نحو ألفين من سكان أباكو وغراند باهاما يقيمون في مراكز إيواء بينما تسعى السلطات لمعرفة أماكن وجود نحو 1300 شخص.

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