شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: أعداء مصر لا يملكون سوى حملات التشكيك فى الانجازات..وسيفشلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح القيادى الإخوانى السابق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أعداء الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لا يملكون إلا حملات التشكيك وتزيف الوعى إزاء الانجازات التى تقوم بها الدولة المصرية، وأن هذه الحملات ستفشل.

وأشار "نوح" فى تصريحات له، إلى أن أعداء الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ينقسمون إلى الإخوان والدولة الداعمة لهم، والفاسدين مغتصبى الأرضى والذين يريدون المال نظير أعمالهم الفاسدة.

وعن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الثامن أمس، أشاد "نوح" بما قاله الرئيس السيسى، قائلا:" كلمات الرئيس كشفت الحقائق وفعلت ما لم تفعله أجهزة الدولة".

وطالب مختار نوح أن يحدث تغيير كبير فى الملف الإعلامى حتى يستطيع مواجهة أعداء الدولة المصرية، وإبراز الانجازات غير المسبوقة التى تحدث داخل مصر.

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جدير بالذكر أن الرئيس السيسى فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب أمس، قائلا: "حالة التشكيك بدأت من فترة كبيرة حتى قبل السوشيال ميديا، وقلت الكلام ده قبل كده وأنا من الجيل القديم اللى ممكن يتكلم فى المواضيع دى، حالة الشك دى اتبنت فى جزء من المجتمع المصرى على مدى 50 سنة، فيه معانا ناس جوانا دائمًا بتشكك فى كل شئ، لو فيه فن يشككوا فى الفن وأهله ولو فيه حدث كويس، إلا أنفسهم لدرجة أن دى أصبحت جزء من التركيبة، مش عاوز أقول النفسية، لكن بقى عندنا ميل وبتكلم على حالنا، بقينا ميالين أن إحنا نجلد أنفسنا بشكل أو بأخر".