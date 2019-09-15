شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى: مصر استعادت عافيتها على خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان واضحا وحاسما تجاه جميع القضايا والملفات التى جاءت فى حديثه للمصريين.

وأعرب"صدقى" فى بيان له أصدره اليوم، عن ثقته فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون والتفاف الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية حول القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود والأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

Advertisements

وقال النائب عمرو صدق: "لقد استوقفتنى الكلمات التى قال فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السياحة المصرية وصلت لأدنى مستوياتها بسبب أحداث ‪2011 ‬وأن السياحة اتضربت وفقدنا ما يقرب 70 أو 80 مليار دولار بسبب هذه الأحداث"، مؤكدا ان الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف بشان هذا الملف.

ووجه النائب عمرو صدقى تحية للرئيس السيسى، مؤكدا أنه صاحب الفضل الأول فى استعادة مصر لعافيتها على خريطة السياحة العالمية خاصة أن الرئيس السيسى فى جميع جولاته وزياراته الخارجية لمختلف دول العالم كان يروج بنفسه للسياحة المصرية، وقال النائب عمرو صدقى إن قوى الشر والإرهاب والظلام فى ترويجهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية هدفهم أيضا الاستمرار فى استهداف السياحة المصرية، مشيدا بدور صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى إحباط محاولات الإرهابيين لضرب أمن واستقرار الدولة المصرية‪ .‬