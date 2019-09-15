شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بمؤتمرات الشباب: ثقتنا فى الرئيس والجيش مطلقة ولن تتأثر بالشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتجربة مؤتمرات الشباب، مؤكدين أن المؤتمر الثامن الذى انعقد بالأمس ، ناقش عددا من القضايا والمحاور الهامة، التى تخص الدولة المصرية، والدور الهام في التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن الجميع على ثقة كاملة في الرئيس السيسي، واصفة إياه بأنه الزعيم المخلص الأمين المحب لتراب بلده ولشعبها.

وأشادت النائبة، بشفافية الرئيس خلال مؤتمر الشباب الثامن، وحرصه على وقف الشائعات التي حاولت النيل من استقرار الوطن، ونزاهة مؤسساته.

ونوهت: "كلنا ثقة في الرئيس ولا مجال للشك على الاطلاق"، مؤكدة أن النجاحات التي حققتها الدولة وتخطي الصعاب، يثبت أن مصر ماضية إلى الطريق الصحيح وإلى النهضة، ولن تلتفت إلى محاولات التعطيل.

وشددت أن جيش مصر، هو ثقل الدولة وقوته حمتنا من الانكسار في فترات الضعف، مطالبة المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات.

وقال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن مؤتمرات الشباب تمثل محورا مهما للدولة المصرية، خاصة أن القضايا والموضوعات التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

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وأوضح طوبيا، أن الشباب هم المحور الأساسي للدولة المصرية، خاصة أن الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات يساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه، وتزايد أهمية هذه اللقاءات ينبع من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس.

وأشاد عضو البرلمان بأهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عنها الرئيس بشافية ومصداقية، وهذا يعنى قطع الطريق على المشككين فى حجم الانجازات التى نشهدها على الأرض المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن مؤتمرات الشباب التى تعقد خلال الفترة الأخيرة وآخرها النسخة الثامنة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل مع الشباب ومد جسور الثقة بينهم وبين الدولة، وتمكينهم على أرض الواقع وخلق جيل واعى قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى الحياة السياسية.

وأوضحت أن مؤتمرات الشباب السابقة وجميع التوصيات التى خرجت منها حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد اقتناع القيادة السياسية ومسئولي الحكومة بما يطالب به الشباب والمشاركين، وأن هذه المؤتمرات فرصة حقيقية للحوار البناء والاستماع لهم والأخذ بأرائهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر فى نسخته الثامنة سيلقى الضوء على عدد هام من الموضوعات أبرزها مخاطر السوشيال ميديا، والحرب على الإرهاب، وكيف استطاعت الدولة المصرية التصدى للشائعات، وخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.