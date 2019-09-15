أسعار الدواجن تعود للتراجع والكيلو يصل إلى 17 جنيهًا بالمزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الدواجن جنيها واحدا للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن تراجع إلى 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي.
وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية.
وارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.
واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم، لتصل إلى 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.
وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
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