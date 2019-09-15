تحرير 1060 محضر إشغال وإزالة 65 كشك مُخالف في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، 1050 محضر إشغال، وجرى إزالة تعديات بينها 65 كشك غير مُرخص، خلال حملة مكبرة.
وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، اليوم الأحد، إن الحملة حررت 214 محضر إشغال طريق و 214 محضر ضبط وإشغال و 3 محاضر بيئة و264 محضر إدارة محلات بدون ترخيص، وأزالت 65 كشك من شوارع بورسعيد والجمهورية والعاشر من رمضان، وطريق نزلة الدليل بمدينة بني مزار، ونفذت 365 إزالة إدارية.
وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .
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