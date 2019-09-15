ضبط عاطل مزَّق شابا بـ 6 طعنات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب على يد عاطل، سدد له طعنات متفرقة بالجسم بالجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل.

كشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين عاطل وآخر، تدخل على إثرها شاب في العشرينات من العمر للفصل بين الطرفين، مما دفع الأول للاعتداء عليه بسلاح أبيض، مسددا له 6 طعنات بالجسم أردته قتيلا.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.